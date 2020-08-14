HER ALANDA ÇALIŞIYORUZ

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, yürütülen çalışmaları değerlendirirken, an itibariyle il merkezinde 11 ayrı noktada çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yozgat Belediyesinin yoğun bir tempo ile Yozgat’a hizmet için faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Köse, “Zorlu bir pandemi döneminin hemen ardından çalışmalara hız kazandırdık. Yeni Sanayi Sitesi’nde şuanda yapımı devam eden bin 500 metre uzunluğunda bulvar çalışmamız sürüyor. Bu bulvar altyapısıyla, asfaltıyla, aydınlatmasıyla şehrimize değer katacaktır’’ dedi. Başkan Köse, Kapalı Otopark üzerinde sürdürülen yeni meydan çalışmalarının da sorunsuz devam ettiğini, fotoğraf çekinme alanları, peyzaj, aydınlatma, ışıklı dans havuzu, oturma alanlarıyla herkesin vakit geçireceği bir alan inşa etmeye çalıştıklarını bildirdi. Köse, ‘’Şehrimizin vizyon projelerinden olan Diyanet Eğitim Merkezi ve Adalet Eğitim Merkezi’nin şehrimizle bağlantısını sağlamak, bu yatırımlara yakışır yolları yapmak için kolları sıvadık. Ekiplerimiz şuan bu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yine Yozgat’ımızın çocukları için, Yozgat Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Kreşinin inşasını sürdürüyoruz” diye konuştu.

ENKAZI BİZ KALDIRIYORUZ

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, çözülmesi neredeyse imkansız olduğunu ileri sürdüğü tarihi Çapanoğlu Büyük Cami etrafındaki enkazı kendilerinin kaldırdığına vurgu yaparak, ‘’Ankara’da yaptığımız girişimler, görüşmeler sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte ortak olarak tarihi dokuya uygun çevre düzenlemesi yapacağız. Ekiplerimiz şu anda yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimize yeni ve alternatif yollar kazandırıyoruz. Yeni yapılan TOKİ kavşağından Çapanoğlu Mahallesi’nde bulunan sitelere bağlantı yolu açıyoruz. Bu yolları yaparken de dolgusuyla, kot düzenlemeleriyle, altyapısıyla Yozgat’a yakışır çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra ekiplerimiz mahallelerimizi de ihmal etmiyor. Şuanda Şeyh Osman Mahallemizde, Yeni Cami Mahallemizde, Fatih Mahallemizde, Tekke Mahallemizde, bozulan kaldırımları yeniliyor ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Şehrimiz için bu yıl bir çok çalışmayı daha hayata geçireceğiz. Sevdamız Yozgat için aşkla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.