Hepsi var, alıcısı yok!

Kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü, yaşamı etkilemeye devam ederken, pazarın da boş kalmasına neden oldu. Pazarcı esnafı, pazarın durumunu 'Hayalet Pazar' olarak nitelendiriyor. Pazarcılar, "Korona virüsü nedeniyle epey bir durgunluk var. Esnaf zor durumda, pazarlar ölmüş vaziyette. Bir metre mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama müşteri olmadığı için zaten yakın mesafeye gelme şansımızda olmuyor’’ diye konuştular. Tezgahlarda sezonun taze meyve sebzelerinin yerine aldığını kaydeden pazarcı esnafı, ancak pazarın bomboş olduğunu, insanların pazara gelmediklerini kaydettiler. Esnaf, ‘’Tezgahımızı açtık bekliyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bu korona virüsünden yoklar herhalde. Ondan herhalde hiç insan yok piyasada. Mallarımızı satamıyoruz. İş yok ödemeler çok ne yapacağız. Banka ödemelerimiz olmasa bizim de hiç umurumuzda olmayacak" şeklinde konuştular.