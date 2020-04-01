Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89644
ALTIN
336.291
DOLAR
6.6029
STERLİN
8.2008
EURO
7.2441

Hepsi var, alıcısı yok!

YOZGAT il merkezinde her hafta Salı ve Çarşamba günleri kurulan pazar tezgahları da korona virüsünden etkilendi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:52
Hepsi var, alıcısı yok!

Kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü, yaşamı etkilemeye devam ederken, pazarın da boş kalmasına neden oldu. Pazarcı esnafı, pazarın durumunu 'Hayalet Pazar' olarak nitelendiriyor. Pazarcılar, "Korona virüsü nedeniyle epey bir durgunluk var. Esnaf zor durumda, pazarlar ölmüş vaziyette. Bir metre mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama müşteri olmadığı için zaten yakın mesafeye gelme şansımızda olmuyor’’ diye konuştular. Tezgahlarda sezonun taze meyve sebzelerinin yerine aldığını kaydeden pazarcı esnafı, ancak pazarın bomboş olduğunu, insanların pazara gelmediklerini kaydettiler. Esnaf, ‘’Tezgahımızı açtık bekliyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bu korona virüsünden yoklar herhalde. Ondan herhalde hiç insan yok piyasada. Mallarımızı satamıyoruz. İş yok ödemeler çok ne yapacağız. Banka ödemelerimiz olmasa bizim de hiç umurumuzda olmayacak" şeklinde konuştular.

Anahtar Kelimeler:
Hepsi VarAlıcısı Yok!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESAFEYi KORUYUN!
MESAFEYi KORUYUN!
Kampanyaya destek
Kampanyaya destek
Su parası almayacak
Su parası almayacak
GiRiŞ-ÇIKIŞ YASAK!
GiRiŞ-ÇIKIŞ YASAK!
Yardımlar devlet kanalıyla
Yardımlar devlet kanalıyla
Merkez de üretiyor
Merkez de üretiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim