Hepimiz için sağlık

YOZGAT Valisi Ziya Polat, maske, sosyal mesafe denetiminde bulunup, yüz yüze denetimin yanı sıra kent güvenliği sistemi üzerinden denetim yapıldığını dile getirmesinin ardından tüm ilçelerde de eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimlere kaymakamlar başta olmak üzere ilçe yöneticileri katıldı.

AYDINCIK ilçesinde Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, Korona virüs denetimleri kapsamında İlçe esnafını ziyaret etti, bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Balkanlıoğlu’na İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Deveci eşlik etti. Covid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde, özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market, lokanta, kasap, benzeri işyerleri denetlendi. Çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde gereken kurallar ile Covid-19 salgını ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler kapsamında alınan tedbirleri ve önlemler incelenerek, bilgilendirme yapıldı.

ÇEKEREK ilçesinde Kaymakam Hüseyin Kaplan, Covid-19 ile mücadele kapsamında, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün, nikah yapılan yerler ile berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, solan, elektronik oyun yerleri, şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi duraklarında denetim yaptı. Denetimlerde hem tedbirlere uyumluluk kontrol edildi, hem de vatandaşlar ve esnafa kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

KADIŞEHRİ İlçesinde Kaymakam Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı İrfan Akın ile birlikte denetim yaptı. Kadışehri ilçe merkezindeki işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde, iş yerleri sahiplerine temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler anlatıldı. Kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. Kaymakam Arıkan, ‘’Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde denetimler yapılıyor. Tabi bu denetimlerde önceliğimiz rehberlik. İş yerleri ve vatandaşlarımıza uyulması gereken kurallar anlatılıyor. Tedbirlerin alınıp alınmadığı, kurallara uyulup uyulmadığına dikkat ediyoruz. Pandemi süreci devam ediyor, bu nedenle tedbiri elden bırakmamak lazım. Bilindiği gibi en küçük rahatlamada vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın kendileri ve çevreleri için kurallara uymalarını tedbiri elden bırakmamalarını istiyoruz" dedi.

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Mustafa Demir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile birlikte, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akdağmadeni Belediyesi Zabıta birimi personelleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetime İlçe Sağlık Müdürlüğü de eşlik etti. Bu kapsamda, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve vatandaşların kalabalıklar halinde bulunduğu meydanlarda daha sıkı denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi.

SARIKAYA ilçesinde Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte denetim yaptı. Denetimlerde, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Zabıta Memurları ve Sağlık personeli de katıldı. Vatandaşlara, ‘Sağlığımız ve geleceğimiz için maskeni tak, sosyal mesafeyi koru, hijyene dikkat et’ uyarısı yapıldı.

BOĞAZLIYAN Kaymakamı Fatih Okumuş, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte ‘Sağlık için Hepimiz için’ sloganıyla Covid-19 denetimde bulundu. Vatandaşlar ile iş yeri ve esnafın alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

YENİFAKILI İlçe Emniyet Amiri ile İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi tarafından ‘Sağlık için Hepimiz için’ sloganıyla Covid-19 denetimde bulunuldu. Alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılar yapılıp, işyerleri incelendi.

ŞEFAATLİ İlçesinde Kaymakam Halis Hacıismailoğlu başkanlığında gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe Jandarma Komutanı katıldı. Denetimler kapsamında esnaf hijyen, mesafe ve maske konusunda tek tek denetlenip, uyarıldı.

ÇAYIRALAN Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler, kurum amirleri, Belediye ekipleri, kolluk kuvvetleri, tarım ve sağlık çalışanlarının katılımıyla devam ediyor. Yapılan denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.