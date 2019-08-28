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HEP YAPIYORLAR!

SORGUN Gençlik Derneği, daha önce olduğu gibi köy okullarına yönelik etkinliklerini hız kesmeden yürütüyor.

HEP YAPIYORLAR!

SORGUN Gençlik Derneği, daha önce olduğu gibi köy okullarına yönelik etkinliklerini hız kesmeden yürütüyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
HEP YAPIYORLAR!

 ‘Köy Okulu Boyama’ etkinliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi Toplum Gönüllüleri işbirliği ile Sorgun Külhüyük Şehit Sait Özbek İlkokulunda Okul Boyama ve Fidan Dikimi etkinliği yapan dernek gönüllüleri, bu yıl üçüncü etkinliğini Araplı köyünde hayata geçirdi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, 0-6 yaş arası çocuklar için yapılan etkinliklerin de büyük önem taşımakta olduğuna dikkat çekerek, ‘Bu etkinlikler arasında drama etkinliği, sanat etkinliği, boyama etkinliği, müzik etkinliği, gezi etkinliği gibi onlarca farklı çeşitte etkinlikler bulunmaktadır. Bununla beraber eğitici oyuncaklar da çocukların eğitimine katkı sağlamaktadır’ dedi.
Uğuz, okulların açılmasına çok az bir zaman kala Anaokuluna başlayacak minikler için küçük bir sürpriz yapmak istediklerini hatırlatarak, okul duvarlarını daha renkli bir hâle getirmek için 45 SORGED gönüllüsü ile kolları sıvayıp, onlar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarının altını çizdi. Uğuz, ‘Köy Okulu Boyama etkinliği kapsamında Araplı Hacı İbrahim Şimşek Anaokulunda Okul Boyama etkinliğimizi gerçekleştirdik. Minik kardeşlerimizin anaokulunda geldiklerinde yüzlerindeki o mutluluk ve gülümsemenin her şeye değeceğine inanıyoruz. Etkinliğimize sponsor olan Sorgun Belediye Başkanı Sayın Mustafa Erkut Ekinci, Araplı Belediye Başkanı Sayın Adem Ertuğrul, İstanbul'da görev yapan Polis Memurlarımıza, Çitlek Kafe'ye, Şura Gökkaya'ya, Osman Aktaş ve Furkan Bölükbaşı'na teşekkür ediyoruz’ diye konuştu.
 

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