HENTBOL CAMiASI YASTA

Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı. Ordu Gençlerbirliği bayan Hentbol takımı, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile oynayacağı maç için Ordu'dan sabah saatlerinde yola çıktı. Yozgat Rıza Kayaap Spor Salon'unda oynanacak olan karşılaşma için hazırlıklar yapıldı. Maç saatininin geçmesine rağmen takımın Yozgat'a gelmemesi üzerine Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yöneticileri, kulüp yöneticilerine ulaşmaya çalıştı. Telefonlara yanıt alınamayınca bu kez Orda ve Hentbol Federasyonu aranıp, polis bilgilendirildi. Yapılan araştırma sonucunda sporcuların kaza yaptıkları belirlendi. Hentbol camiası yasa boğuldu.

