Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106904
ALTIN
269.995
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4248
EURO
6.3243
Flaş Haber
Sporcular kaza yaptı
Kapat

HENTBOL CAMiASI YASTA

ORDU Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün, Çekerek ilçesinde dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki sporcu yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

HENTBOL CAMiASI YASTA

ORDU Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün, Çekerek ilçesinde dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki sporcu yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
HENTBOL CAMiASI YASTA

Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı. Ordu Gençlerbirliği bayan Hentbol takımı, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile oynayacağı maç için Ordu'dan sabah saatlerinde yola çıktı. Yozgat Rıza Kayaap Spor Salon'unda oynanacak olan karşılaşma için hazırlıklar yapıldı. Maç saatininin geçmesine rağmen takımın Yozgat'a gelmemesi üzerine Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yöneticileri, kulüp yöneticilerine ulaşmaya çalıştı. Telefonlara yanıt alınamayınca bu kez Orda ve Hentbol Federasyonu aranıp, polis bilgilendirildi. Yapılan araştırma sonucunda sporcuların kaza yaptıkları belirlendi. Hentbol camiası yasa boğuldu.

Anahtar Kelimeler:
HENTBOL CAMiASI YASTA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koltuk el değiştirdi
Koltuk el değiştirdi
Saatli sulama dönemi
Saatli sulama dönemi
COŞKULU KARŞILAMA
COŞKULU KARŞILAMA
Trüf Ormanı kuruluyor
Trüf Ormanı kuruluyor
Meslekleri tanıyorlar
Meslekleri tanıyorlar
Sabah Namazında buluştular
Sabah Namazında buluştular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim