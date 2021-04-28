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HEMŞiRELERE SERTiFiKA

Yozgat Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim çalışmalarının ardından düzenlenen törenle hemşirelere sertifikaları verildi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:55
HEMŞiRELERE SERTiFiKA

YOZGAT Şehir Hastanemizde Yoğum Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı. 15 Mart-26 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen eğitimin ardından düzenlenen törenle başarılı olan 26 kursiyere sertifikaları verildi. Gerçekleştirilen eğitim programına katılanlara, teorik ve pratik uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan kursiyerlere sertifikaları Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan tarafından takdim edildi.  Başhekim Kozan, ‘’Dünyada artan Covid19 salgını ile birlikte en çok önemi artan yoğun bakımlarımızdır. Yoğun bakımın temel taşları da yoğun bakım hemşireleridir. Kaliteli, nitelikli yoğun bakımlarımız için eğitim programlarımız devam edecektir. Eğitim programının hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm eğitimci ekibine ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
HEMŞiRELERE SERTiFiKA
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