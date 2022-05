‘Hemşireler Haftası’ kutlandı

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Şenol Akın, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sevinç Polat, öğretim elemanları, hastane personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin ve meslektaşlarının ‘Hemşirelik Haftası’nı kutlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sevinç Polat, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Özellikle pandemi sürecinde sağlığa özellikle hemşirelik mesleğine yatırım yapmanın çok önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu dönemde çok değerli meslektaşlarımız canla başla mücadele verdi. Mesleğimize dair sorunların aşıldığı, hak edilen değerin verildiği ve sağlıkta şiddetin son bulduğu bir hemşirelik haftası kutlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hemşire kelimesinin ifade ettiği anlam üzerinden yola çıkarak, günün anlam ve önemini vurgulayan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, “Hemşire kelimesinin anlamlarından biri kardeş, bacı demek. Kardeşine karşılıksız hiçbir şart koşmadan yardım eden tasa da sevinçte her zeminde paylaşımda bulunan kişi demek. Sağlık sektöründe görev almak ve çalışmak çok onurlu ve şerefli. Pandemi sürecinde bu fedakârlığı fazlasıyla gördük. Salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız oldu. Bu vesileyle ahirete intihal etmiş sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Tercih edilen onurlu bir meslek hemşirelik. Bu mesleğe adım atılması ile birlikte sorumluluklarınız başlıyor. Bu mesleğin yükü ve ağırlığıyla, özveri ile bu mesleği icra eden kişiler olarak iyi ki varsınız. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz sağlık alanında ara ve aranan eleman yetiştirme noktasında Tıp Fakültemiz ise sağlık temelinde geleceğin hemşire, ebe ve doktoralarını yetiştiriyor. Bütün sağlık çalışanlarına yönelik, geniş bir eğitim öğretim yelpazemiz var. Biz hemşireleri ve sağlık çalışanlarımızı tek bir hafta ya da güne sıkıştırmıyoruz. İnsan ömrü devam ettiği sürece sağlık çalışanları insana her an dokunuyor ve dokunacak. Bu haftayı belki sorunların çözümü ve çalışma şartlarını iyileştirmek, eğitim öğretim süreçlerinin yönetimi gibi konuları gündeme getirerek daha anlamlı kılabiliriz. Varsa çözüm odaklı sorunlar bunları yetkililere sunmak adına anlamlı ve değerli bir hafta olsa da biz sağlık çalışanlarımızı tek bir haftaya sığdırmak istemiyoruz. Her daim baş tacımızsınız. Size hayatınızda, mesleğinizde her zaman başarı diliyor, gönlünüzdeki insan sevgisinin eksilmemesini, yüzünüzdeki tebessümün yok olmaması dileyerek Hemşirelik Haftanızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Karadağ, Hemşireler Haftası adına düzenlenen etkinliğe vermiş oldukları değerli katkılardan dolayı Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Dr. Sergül Duygulu ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Atalan’a plaket ve teşekkür belgesi takdiminde bulundu.