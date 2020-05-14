YOZGAT’ta Hemşireler günü yayımlanan mesaj ve dağıtılan çiçeklerle kutlandı. Yozgat Şehir Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte bir bütün halinde hastalarımıza aralıksız hizmet veren tüm birim personellerimize teşekkür ederiz’ denildi. Tüm personel, sosyal mesafe kuralına uyarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sorgun Belediyesi ise, hemşireler günü nedeniyle Sorgun Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelere karanfil hediye etti.