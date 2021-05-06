Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1420
ALTIN
478.280
DOLAR
8.3261
STERLİN
11.5775
EURO
9.9948

Hemşireler günü

YOZGAT il genelinde, dünyanın en eski meslekleri arasında yer alan ebelik mesleğine dikkat çekmek, birçok önemli konularda toplumu bilinçlendirmek amacıyla her yıl kutlanan ‘Ebeler Haftası’ pandemi nedeniyle buruk kutlanıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:53
Hemşireler günü

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, İdare ekip ile birlikte ‘Dünya Ebeler Günü’ nedeniyle hastanede görevli ebeleri ziyaret ederek, günlerini kutladı. Kozan, ‘’Canlarımızın emanet edildiği kutsal bir meslek olan ebelik, Koronavirüs ile mücadele sürerken, kadınlar gebe kalmaya ve bebekler doğmaya devam ediyor. Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz’’ dedi. Ebelik mesleğinin, gebelik zamanlarında gebeliğin gözetimi, teşhisiyle bir kadına normal doğum yaptırmakla görevli kişi olduğu kaydedildi. Ebeleri onurlandırmak adına özel bir gün olarak kutlanması düşüncesi ilk kez 1987’de Hollanda’da Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun gerçekleştirdiği konferansta ortaya atılan Ebeler Günü, ilk defa 7 Mayıs 1991’de kutlandı. O dönemlerden bu yana her sene 5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Hemşireler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamlık sessiz kaldı
Çamlık sessiz kaldı
Saflaştırma sistemi alınacak
Saflaştırma sistemi alınacak
SORUNLAR KONUŞULDU
SORUNLAR KONUŞULDU
Yaz hazırlığı başladı
Yaz hazırlığı başladı
Fidanlar toprakla buluştu
Fidanlar toprakla buluştu
ESNAF ZOR DURUMDA
ESNAF ZOR DURUMDA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim