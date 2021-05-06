Hemşireler günü

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, İdare ekip ile birlikte ‘Dünya Ebeler Günü’ nedeniyle hastanede görevli ebeleri ziyaret ederek, günlerini kutladı. Kozan, ‘’Canlarımızın emanet edildiği kutsal bir meslek olan ebelik, Koronavirüs ile mücadele sürerken, kadınlar gebe kalmaya ve bebekler doğmaya devam ediyor. Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz’’ dedi. Ebelik mesleğinin, gebelik zamanlarında gebeliğin gözetimi, teşhisiyle bir kadına normal doğum yaptırmakla görevli kişi olduğu kaydedildi. Ebeleri onurlandırmak adına özel bir gün olarak kutlanması düşüncesi ilk kez 1987’de Hollanda’da Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun gerçekleştirdiği konferansta ortaya atılan Ebeler Günü, ilk defa 7 Mayıs 1991’de kutlandı. O dönemlerden bu yana her sene 5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanıyor.