Hemşerimize hizmet ödülü

Oğuz, ödülünü Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Türk Akademisi tarafından 70’den fazla bilim insanının katıldığı ‘Büyük Bozkır: Kültürel Miras ve Dünya Tarihindeki Rolü’ konulu etkinlikte aldı. ABD, Rusya, Hindistan, Çin, İngiltere, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Fransa, Letonya, Hollanda ve Macaristan gibi ülkelerden 70’e yakın bilim insanı ile UNESCO üyesi ülkelerin temsilcileri ve UNESCO yetkilileri katıldığı konferansta, tarih ve kültürel ilişkiler ele alındı. Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülüne layık görülen hemşerimiz Prof. Dr. Öcal Oğuz, ödülünü Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kydyrali’den aldı.