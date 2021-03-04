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HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...
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HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...

Yerköy İlçesinin Saray Köyü nüfusuna kayıtlı, Korgeneral Osman Erbaş, helikopter kazasında şehit oldu…

04 Mart 2021 Perşembe 20:03
HEMŞERİMİZ ŞEHİT OLDU...

BİTLİS’ta  düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl’den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4’ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

TÜRK ASKERİ VATANDAŞINA KURŞUN SIKMAZ

Erbaş, tümgeneral rütbesiyle 2016 yılında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine için Adana’da Sabancı Merkez Camii’ndeki cenaze törenine katılan Osman Erbaş, “Türk askeri katil olmaz. Katil Türk askeri değildir. Onlar Türk askeri değil katiller” diyerek bağırmıştı. Şehit ailelerine sarılıp “Ağlamayın” diyerek teselli eden Erbaş, “Türk askeri vatandaşını öldürmez vatandaşına kurşun sıkmaz” demişti. Erbaş’ın, 3 şehidin ailesine sarılıp teselli etmesi sırasında duygulu anlar yaşanmıştı.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın Yerköy ilçesi Saray Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

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