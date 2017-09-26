-Hemşerimiz kazanamadı

Fransa’da Senatör seçiminde yarışan adaylar arasında tek Türk kökenli Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi nüfusuna kayıtlı Metin Yavuz, ilk kez senatör seçimlerine girdiğini, kazanması halinde Fransa tarihinde ilk Türk senatör olacağını söyledi. 10 yıldır aktif siyaset yapan Metin Yavuz, 200'e yakın Türk kökenli belediye meclis üyesinin bulunduğu Fransa'da artık Türklerin senatör ve milletvekili olarak görev yapma zamanının da geldiğini ifade etti.

Ancak, açıklanan seçim sonuçlarına göre senatoya giremediğini kaydeden Metin Yavuz, ilk defa ulusal siyasi alanda Türk asıllı birinin aday olmasının Fransa’da yaşayan Türkleri de gururlandırıp, sevindirdiğini anlattı. Seçilemediği için üzüldüğünü belirten Yavuz, ancak partisinin, bölgesindeki altı senatörlükten üçünü aldığını hatırlattı. Bundan sonra ulusal alanda Türklerin çalışmalarının devamının geleceğini vurgulayan Yavuz, Fransa'da yaşayan Türklere genel ve yerel siyasette mutlaka aktif rol almaları çağrısında bulundu. Yavuz, "Türkler Fransa'da ekonomik ve kültürel alanda yatırımlarını yapıyor, siyasal alanda da mutlaka bulunmaları gerekiyor. Çünkü bizim geleceğimiz bu ülkede. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bundan sonraki bütün çalışmalarımızın da bizlerin ve çocuklarımızın geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.