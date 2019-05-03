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Hemşerimiz Kazakistan Meclisi’nde

HEMŞERİMİZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Kürşad Zorlu, Kazakistan Halklar Meclisinde konuşmacı olarak yer aldı.

Hemşerimiz Kazakistan Meclisi’nde

HEMŞERİMİZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Kürşad Zorlu, Kazakistan Halklar Meclisinde konuşmacı olarak yer aldı.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Hemşerimiz Kazakistan Meclisi’nde

Eski Yerköy Belediye Başkanı Bahri Zorlu’nun oğlu, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kazakistan Halklar Meclisinde, ilk kez ülke dışından katılan konuşmacı olarak yer aldı. Kazakistan’ın başkenti Astana’da Barış ve Hoşgörü Sarayı’nda Kazakistan Halkları Meclisi’nin 27’nci kongresinin oturumu gerçekleşti. Meclise Türkiye’den Kürşat Zorlu da davet edildi. Başkanlığını ülkenin kurucu lideri Nursultan Nazarbayev’in yaptığı mecliste, Kazak Türkçesi ile konuşan Zorlu, Anadolu’dan ata yurda yürek dolusu selamlar getirdiğini belirtti. Kazakistan’da Nazarbayev tarafından başlatılan ‘manevi yenilenme’ süreciyle ilgili konuşma yapan Zorlu, meclisten yoğun alkış aldı. Hemşerimiz Kürşad Zorlu, Türk Dünyası’nın ‘aksakalı’ olarak bilinen, Kazakistan’ın Kurucu lideri Nursultan Nazarbayev ile kurduğu yakın ilişkilerle iki ülke arasındaki gönül köprüsünü sağlamlaştıran birçok ilmi çalışma ve projelerde de yer alıyor.
Haber: Mustafa TEKER

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