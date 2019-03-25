Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830

Hemşerimiz gururlandırdı

YAZDIĞI kitapları ve yazıları ile dikkat çeken hemşerimiz Saygı Öztürk, yazılı basında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Hemşerimiz gururlandırdı

YAZDIĞI kitapları ve yazıları ile dikkat çeken hemşerimiz Saygı Öztürk, yazılı basında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
4 Okunma
Hemşerimiz gururlandırdı

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, geçtiğimiz hafta yazılı basında en çok konuşulan gazeteci İsmail Küçükkaya olurken, hemşerimiz Saygı Öztürk de en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Medya Takip Merkezi, 11-17 Mart 2019 tarihleri arasında yaptığı araştırmayla yazılı basında öne çıkan gazetecileri belirledi. FOX TV'nin sabah haberleri programı Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya, 82 haberle basının en çok konuştuğu gazeteci oldu. Sözcü gazetesi yazarlarından Yılmaz Özdil'in adı 28, Saygı Öztürk'ün adı 25, Uğur Dündar'ın adı 22 haberde geçti. Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguc 23 haberle yazılı basında en fazla yer bulan gazeteci ve yazarlar arasına girdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ENGEL TANIMIYORLAR
ENGEL TANIMIYORLAR
Şehidimize son görev bugün
Şehidimize son görev bugün
Borsa Tarım Fuarında
Borsa Tarım Fuarında
Huzurevi ziyareti
Huzurevi ziyareti
YAŞLILARA SAYGI
YAŞLILARA SAYGI
Beldeye GES yatırımı
Beldeye GES yatırımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim