Hemşerimiz gururlandırdı

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, geçtiğimiz hafta yazılı basında en çok konuşulan gazeteci İsmail Küçükkaya olurken, hemşerimiz Saygı Öztürk de en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Medya Takip Merkezi, 11-17 Mart 2019 tarihleri arasında yaptığı araştırmayla yazılı basında öne çıkan gazetecileri belirledi. FOX TV'nin sabah haberleri programı Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya, 82 haberle basının en çok konuştuğu gazeteci oldu. Sözcü gazetesi yazarlarından Yılmaz Özdil'in adı 28, Saygı Öztürk'ün adı 25, Uğur Dündar'ın adı 22 haberde geçti. Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguc 23 haberle yazılı basında en fazla yer bulan gazeteci ve yazarlar arasına girdi.