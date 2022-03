Hemşehrimizden ziyaret

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları yönetimi ile bir araya gelen İbiş, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Yapılan istişare toplantısının ardından İbiş, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i, Kadın Kolları İlknur Ünal’ı ve göreve yeni atanan Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan’ı ziyaret etti. Daha sonra Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret eden İbiş, Yozgat hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyarette İbiş’e, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve gençlik yönetimi eşlik etti.

İLÇE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

İbiş, Yozgat’ta yapılan ziyaretlerin ardından 13 ilçe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ile bir araya geldi. Çalışmalar ve projeler hakkında başkanlar ile fikir alış verişinde bulunan İbiş, “Bizler gençlik olarak tarihin akışı içerisinde üzerimize yüklenmiş derin bir soruml

uluğun muhataplarıyız. Geriye dönüp baktığımızda her daim ecdadımızla övüneceğimiz hadiseler vardır. Bugün bizlere düşen de, bizden sonra gelecek olan nesillerin gurur duyacakları işlere imza atmak olacaktır” dedi.

BOĞAZLIYAN’A

ZİYARET

Yozgat’ta yapmış olduğu ziyaretlerinin ardında Boğazlıyan ilçesine geçen İbiş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Düğenci’yi ziyaret etti. Daha sonra gençlerle bir araya gelen İbiş, ‘mahalle bizim gençlik bizim’ programını gerçekleştirdi. Dolu dolu bir program olduğunu belirten İbiş, “ Gençlik olarak dört bir yandan haykırıyor ve diyoruz ki, AK Parti’nin gençleri her zaman alandayız. Bugün burada yaptığımız toplantı bunun en güzel göstergelerinden birisidir. AK Parti bir gençlik hareketinin temsilidir. AK Parti gençlerin partisidir. AK Parti ailesi olarak her geçen gün daha da büyüyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜM BAŞKANLAR

BİR ARADA

AK Parti Yozgat Gençlik Kollarının düzenlemiş olduğu program ile geçmiş dönem başkanlık yapan tüm başkanlar bir araya geldi. İbiş’inde katılımıyla gerçekleşen programa İl Başkanı Yusuf Başer ve geçmiş dönemin tüm başkanları katılım sağladı. İbiş tarafından başkanlara plaket taktim edildi.

Yozgat gençliğinin 2023 yolunda ilerlerken hiç bir sıkıntısının olmadığının altını çizen İbiş, “Genç kardeşlerimizin gözündeki enerjiyi coşkuyu heyecanı gördük. AK Gençlik Yozgat olarak 2023 yolunda, gerek 13 ilçemizle, gerek ÜniAK ekibimizle, gerek kuruluşumuzdan bugüne AK Gençlik olarak birlikte hazır olduğunu gördük. AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanımız Yaşar Taşdemir’in Yozgat’ımızda gönlüne dokunmadığımız genç kalmayacağını hususundaki çalışmalarına şahit olduk. Gençsin önde yürü inandığın yolda yürü parolamızla Yozgat Gençlik Kolları olarak emin adımlarla ilerlediğini bu yolda bizden yana hep desteklediğimiz desteklemeye devam devam edeceğiz. Yozgat AK Gençliğe misafirperverliklerinden dolayı ve Yozgat AK Gençliğe hizmetlerden dolayı Gençlik Kolları Başkanımız Yaşar Taşdemir'e ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.