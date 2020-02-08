Hemşehrimiz Arıkan ölüm yıldönümünde anıldı

Dr. İbrahim Arıkan’ın kızı Ebru Arıkan, “Sevgili babamız ülkemiz eğitim sektöründe üstlendiği dönüştürücü rolü ile ilk olarak üniversiteye giriş çalışmalarında, devamında anaokulundan liseye kadar 8 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmaları sonrasında 21. yüzyılın insanını yetiştirmek üzere kurduğu MEF Okullarında ve son eseri olan MEF Üniversitesinde gerçekleştirdiği ilkler ile eğitimin tüm aşamalarında hizmet etmiştir. Bir dönem de sürücü kursları ile trafik eğitimine de katkı sağlamak istemiştir. Yine aynı şekilde, ülkemizde taşımacılık sektörünü bugünkü çağdaş yapıya kavuşturmuş, ambarlar döneminden kapıya kadar taşımacılık yapılmaya başlanan döneme geçilmiştir. Yurtiçi Kargo, sektörün mevzuatını yazan bir kurum olmakla kalmamış, Türkiye’de iş yapış şekillerini kökten değiştirmiştir; ekonomimize önemli katkılar sağlamıştır. Bir toplumun refahı sanıldığı gibi önce ekonominin düzeltilmesiyle değil, sosyal olarak hedeflerine ulaşabilmesiyle mümkün olur. Bu da eğitim sisteminde iyi yetişen gençler, öğretmenler, doktorlar, mühendisler, hukukçular ile mümkündür. Sevgili babamız arkasında yüzyıllarca taşınacak izler bırakmıştır” diyerek, Dr. İbrahim Arıkan’ın dönüştürücü liderlik özelliğine vurgu yaptı.