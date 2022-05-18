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Hemşehrileriyle buluştu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen ‘Festiculture’ fuarına katıldı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:26
Hemşehrileriyle buluştu

Fuarda Avrupa ülkeleri ve Fransa’nın farklı şehirlerden gelen özgün ürünler sergilendi. Türkiye’ye özgü ürünler de fuarda yer alırken, stantlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 
Fuara katılım sağlayan Belediye Başkanı Gökhan Coşar,” Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen ‘Festiculture’ fuarında gurbette yaşayan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hoş sohbetleri, misafirperverlikleri ve içten karşılamaları için tüm hemşehrilerimize ve organizasyonları nedeniyle Fransa Yozgatlılar Federasyonu ile Grup Avenir yöneticilerine canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Haber Merkezi

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Hemşehrileriyle Buluştu
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