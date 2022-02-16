Hemşehrilerini ağırlıyor

Yozgat Merkez Bişek Köyü muhtarı Eşref Ermiş, Yerköy İğdecik ve Harkaşan köy muhtarları ile İğdecik Köyü sulama Kooperatif Başkanı ziyarette bulundu. Ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yusuf Başer, ‘’Değerli muhtarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, muhtarım şahsında köy sakinlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum’’ dedi. Genç Askon Ankara Şubesi Genel Sekreteri, hemşehrimiz Ahmet Oğuz Düzgün de yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yusuf Başer’i ziyaret ederek, hediye verdi. •Sümeyye İlhan•