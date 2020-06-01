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Hemşehirimiz Polis Memuru şehit oldu

Bursa’da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı Polis Memuru Erman Özcan şehit oldu.

01 Haziran 2020 Pazartesi 08:57
Hemşehirimiz Polis Memuru şehit oldu

BURSA’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, Sorgun ilçesi nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Polis Memuru Erman Özcan şehit oldu, olayda 2 kişi de yaşamını yitirdi.
Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli37 yaşındaki Erman Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Erman Özcan’ın olay esnasında, Rüstem Ortaç ve Mahmut Ortaç isimli kardeşler ve Erdal Bozkurt isimli şahıslarla görüştüğü esnada, evin çatısında pompalı tüfekle ateş edildiği kaydedildi. Olayda kullanılan tüfek ve ikamette bulunan tüm şahısların yakalandığı, polis memurunu şehit eden şüphelinin tespiti için çalışmalara başlandığı bildirildi.

VALİ MESAJ YAYINLADI

Yozgat valisi Kadir Çakır, yayınladığı mesajında, hemşehrimiz Polis Memuru Erman Özcan’ın Bursa'da Şehit olduğunu duyurdu. Vali Çakır, ‘’Bursa'da meydana gelen kavgaya müdahale etmek üzere göreve giden ve silahlı saldırı sonucu şehit düşen hemşehrimiz Polis Memuru Erman Özcan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve Aziz Türk Milletine baş sağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
şehit.Polis Memuru.Bursa.Yozgat.Silahlı çatışma.
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