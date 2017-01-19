HEM’de durmak yok!

Taşınma sürecinde deHalk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar aralıksız olarak devam etti.

Daha önce Tekke Mahallesi’nde bulunan dar ve yetersiz binasında faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi, bu seneki eğitim-öğretim yılında boşaltılan Sakarya İlkokulu’na taşınarak yeni bir binaya kavuştu.





Bina yetersizliğinden dolayı kurs ve çalışmalarını değişik kurumlara ait bina ve alanlarda, dağınık bir şekilde yürüten Yozgat Halk Eğitim Merkezi, yeni hizmet binasını modern bir yapıya kavuşturarak, geniş çalışma alanları ve atölyelerle daha aktif ve faal bir hale getirdi.





Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, eski hizmet binasından taşındıklarını ancak yeni binada henüz tam anlamıyla yerleşme, tadilat ve tefrişat işlerini tamamlayamadıklarını bildirerek, “İlk işimiz kurs atölyelerini hazır hale getirmek oldu. Tüm makine, alet ve araç-gereçlerimizin kurulumunu yaparak, kurslarımızı aralıksız sürdürdük. Kursiyerlerimizi tek çatı altında toplayarak, daha ferah, geniş ve uygun mekan ve atölyelerde çalışmalarını sağladık” dedi.





Halk Eğitim Merkezleri’nin hayatın her alanıyla ilgili faaliyet ve çalışmalar yürüten, çok geniş bir yelpaze içerisinde faaliyet yürüten bir kurum olduğunu hatırlatan Şenay Daştan Sipahi, bu kapsamda özellikle Yozgatlı hanımları sosyal hayatın içerisine katacak projelerde geliştirdiklerini belirtti.



