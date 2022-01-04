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Hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Kur’an Kursu’nda gençler hem Kur’an-ı Kerim’i öğreniyor hem de katıldıkları çeşitli faaliyetler ile gönüllerince eğleniyor.

04 Ocak 2022 Salı 00:28
Hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kur’an Kursunda gençler hem Kur-ı Kerim okumasını öğreniyor, hem de Merkezdeki diğer etkinliklere katılarak gönüllerince eğleniyor. Yozgat Gençlik Merkezi, İl Müftülüğü ve Hayrat Vakfı ortaklağında düzenlenen Dini İlimler Atölyesi kapsamında Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerden istekli olan üyeler Kuran-ı Kerim öğreniyor. Faaliyet kapsamında derse katılan üyeler aynı zamanda Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç ve Langırt gibi spor faaliyetlere katılarak dersi zevkli hale getiriyorlar. Derse katılan öğrenciler Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen Ebru Eğitmeni gözetiminde de Ebru sanatını da tanımış oluyorlar. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğünün asıl amacı ise Kuran-ı Kerim öğrenmeyi istekli hale getirmek, faaliyetlerin içinde saygı sevgi, hak ve adalet değerlerimizi faaliyetler içinde vermek.

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