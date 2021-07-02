Hem davet ettiler, hem de dışarı çıkardılar!

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’nun katılımı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda Eğitim Destekleme Platformu Programı düzenlendi. Saat 14.00’da başlayan programa Yozgat Valiliği tarafından Yozgat’ta görev yapan basın mensupları haber yapmaları için davet edildi. Program başladıktan sonra gerekli görüntülerin alan Yozgat Basınına teşekkür eden Yozgat Valisi Ziya Polat basın mensuplarını dışarı davet edip, kapalı kapılar ardından basına kapalı olarak Yozgat Eğitimini görüştüler. Basına kapalı olan programa davet edilen basın mensupları ise Valilik Basın Müdürlüğüne ‘Madem basına kapalı bizi neden davet ettiniz, fotoğraf çektirmek için mi çağırdınız’ şeklinde tepkilerini dile getirdiler.