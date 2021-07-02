Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1356
ALTIN
495.781
DOLAR
8.7005
STERLİN
12.0175
EURO
10.3082

Hem davet ettiler, hem de dışarı çıkardılar!

Kültür Müdürlüğü Salon’unda düzenlenen programa Yozgat Valiliği tarafından davet edilen basın mensupları, toplantının basına kapalı olması nedeniyle dışarı çıkarılınca tepki gösterdiler.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:49
Hem davet ettiler, hem de dışarı çıkardılar!

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’nun katılımı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda Eğitim Destekleme Platformu Programı düzenlendi. Saat 14.00’da başlayan programa Yozgat Valiliği tarafından Yozgat’ta görev yapan basın mensupları haber yapmaları için davet edildi. Program başladıktan sonra gerekli görüntülerin alan Yozgat Basınına teşekkür eden Yozgat Valisi Ziya Polat basın mensuplarını dışarı davet edip, kapalı kapılar ardından basına kapalı olarak Yozgat Eğitimini görüştüler. Basına kapalı olan programa davet edilen basın mensupları ise Valilik Basın Müdürlüğüne ‘Madem basına kapalı bizi neden davet ettiniz, fotoğraf çektirmek için mi çağırdınız’ şeklinde tepkilerini dile getirdiler. 

Anahtar Kelimeler:
Hem Davet EttilerHem De Dışarı çıkardılar!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap Okuma Etkinliklerine Başlanıldı
Kitap Okuma Etkinliklerine Başlanıldı
Kilimler görücüye çıkartıldı
Kilimler görücüye çıkartıldı
KOP Eylem planı açıklandı
KOP Eylem planı açıklandı
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
KEKLiKLER OVALARA BIRAKILDI
KEKLiKLER OVALARA BIRAKILDI
DSi zarar tespiti yaptı
DSi zarar tespiti yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim