Helal olsun size...

Son günlerde ülkemizde göz bebeğimiz asker ve polislerimize karşı gerçekleştirilen saldırılar karşısında yine milletimizin birlik ve beraberliği ön plana çıkıyor. Yozgat genelinde emniyet teşkilatına gerçekleştirilen ziyaretler polisimize güç veriyor, moral aşılıyor.

Saraykent Güldibi Ortaokulu Müdürü Emre Sallioğulu, öğretmen Esra İnce ve 6/A sınıfı öğrencileri Saraykent İlçe Emniyet Amirliğimizi ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler emniyet mensuplarına karanfil verdi. Polislere baş sağlığı dileyen öğretmen ve öğrenciler, hiçbir zaman terör saldırılarının ne polisi, ne de askeri yıldıramayacağını, her zaman milletin ferasetinin, birlik ve beraberliğinin ihanetin karşısında duracağını söylediler.

Samimi diyalogların yaşandığı ziyaret güne özel hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.