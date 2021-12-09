Hediyeli tanıtım

Yozgat Lisesinin tarihçesinin bulunduğu kitapçık ile birlikte Yozgat Lisesi temalı anahtarlık, kalem ve atkının bulunduğu hediye çantasında ayrıca çeşitli kitaplar yer alıyor. Yozgat Lisesi Müdürü Mustafa Telli tarafında lisede bulunan öğrencilerin tamamına hazırlatılan çanta hediye edilirken, ayrıca Yozgat Lisesinde mezun olmuş eski öğrencilere de ulaşılarak hazırlanan çantalar hediye edildi. Çevre illerden gelen ve Yozgat Lisesini ziyaret eden vatandaşlara da bilgi amaçlı verilen çanta ile hem Yozgat Lisesi’nden mezun olan öğrencilere vefa örneği gösteriliyor hem de okulun tanıtımı gerçekleştiriliyor. •İhsan Çelikkaya•