Hediyeler yiğitlere ulaştı

Yozgat Belediyesi öncülüğünde, Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile GİMAT’ın yanı sıra hayırseverlerin katkısı ile hazırlanan hediyeler El-Bab’da Türkiye’nin güvenliği, birliği ve bütünlüğü için yedi düvelle kahramanca mücadele eden askerlere moral ve destek amaçlı konvoyunu dün dualar eşliğinde yola çıkardı.

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu koordinesinde yola çıkan kamyon, dün Gaziantep’e ulaştı. Burada Yozgatlı heyete hemşerimiz Kurmay Albay Fatih Solmazlar ev sahipliği yaptı.