Hediyeler yiğitlere ulaştı

Yozgat Belediyesi öncülüğünde, Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile GİMAT’ın yanı sıra hayırseverlerin katkısı ile hazırlanan hediyeler El-Bab’da Türkiye’nin güvenliği, birliği ve bütünlüğü için yedi düvelle kahramanca mücadele eden askerlere moral ve destek amaçlı konvoyunu dün dualar eşliğinde yola çıkardı.
Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu koordinesinde yola çıkan kamyon, dün Gaziantep’e ulaştı. Burada Yozgatlı heyete hemşerimiz Kurmay Albay Fatih Solmazlar ev sahipliği yaptı.
El Bab’a 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’nda bulunan karakola malzemeleri teslim ettiklerini belirten Karslıoğlu; “İlk olarak Gaziantep’te 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli hemşerimiz Albay Fatih Solmazlar’ı ziyarettik. Daha sonra El Bab’a 17 kilometre uzaklıktaki Çobanbey Sınır Kapısı Karakolu’na hediyeleri teslim ettik. 2. Ordu Komutanımız Metin Bey vardı, Tugay Komutanımız Ali Bey’e hediyeleri teslim ettik. Askerlerimizle, komutanlarla hasbıhal ettik. Burada müthiş bir mücadele var. Özellikle Yozgat’tan böyle bir hediyenin gelmesi askerlerimizi mutlu etti. Duygu yüklü anlar yaşandı. Burada hakikaten çok büyük mücadele veriliyor. Devletimizin büyüklüğünü, neden burada olduğunu, ya da olması gerektiğini daha iyi anladık. Allah devletimize zeval vermesin, askerlerimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.
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