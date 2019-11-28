Hediye verdi, hediye aldı

Başkan Açıkel, Şehit Metin Arslan İlkokulunda öğretmenleri tebrik edip, hediyelerini verdi, ardından sürpriz ile karşılaştı. ‘81 il 81 masal’ projesi kapsamında Sarıkaya’nın tarihi Roma Hamamı'nı anlatan masalıyla Yozgat’ı temsil eden Öğretmen Yasemin Köksal, kitaplaşan çalışmasını Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e takdim etti. Başkan Açıkel, ‘’Yasemin hocamıza çok teşekkür ediyorum, ilçemizin, Yozgat’ımızın adını duyuran, tanıtan bir çalışmaya imza atmıştırk, Kendisini tebrik ediyorum’’ dedi.
28 Kasım 2019 Perşembe 04:04