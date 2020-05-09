Hediye göndermeyin!

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Anneler Günü, Ramazan Bayramı gibi özel günlerde, korona virüs salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyurdu, gönderilecek çiçek veya hediyelerin ise iade edileceği bildirildi. Yozgat Alpaslan Türkeş ve Esenli Bilal Şahin Huzurevi, Yozgat Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerine salgın süresince, yaşlılar ve engellilerin sağlığını korumak için sıkı önlemler uygulandığı hatırlatıldı. Açıklamada, ‘Kuruluşlarımıza ziyaret yasağı bulunmakta ve personelimizin giriş çıkışları da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir. Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir. Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz’ denildi.