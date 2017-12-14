Hedikli kutlama

Bu yıl farklı bir etkinliğe imza atan Merkez Ortaokulu, Yozgat yöresinde yetişen buğday, nohut, fasulye ve çedene ile yapılan hedik dağıtıldı. Belirli gün ve haftalara yönelik programlar düzenleyen Merkez Ortaokulu, Yozgat kültüründe önemli bir yeri olan hedik dağıtımı yaparak, geleceğin yetişkinlerini yöre kültürü ile buluşturdu. Merkez Ortaokulu Müdürü Mustafa Uyar, Yerli Malı haftası kapsamında öğrencilere hedik ikramında bulunduklarını söyledi. Öğrencilere yerel ürünlerin yanı sıra yerel kültür aşılamasını da yaptıklarını kaydeden Uyar, haftanın önemine yönelik etkinlik düzenlediklerini ifade etti.