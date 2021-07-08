HEDEFLER MASAYA YATIRILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sorgun ilçesinde bulunan Veteriner Fakültesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, beklentiler, umutlar ve gelecek hedefleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Gönülalan, fakültesinin fiziki ve altyapı durumu eğitim-öğretim faaliyetleri, hedefleri, ivedi olarak tamamlanması gereken donatılara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Veteriner Fakültesi özelinde bir yol haritası çizdiklerini fakat dünya konjonktüründe derin yaralar açan pandemi süreci ile birlikte önceliklerinin değiştiğini, dönüştüğünü söyledi. Karadağ, Sorgun Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Veteriner Fakültesi’nin fiziki olarak konuşlanması konusunda yerel dinamikler, sivil toplum kuruluşları ve üniversite olarak çizilen yol haritasına ilişkin ortak bir eyleme geçilmesi gerektiğini bildirdi. Karadağ, Sorgun MYO’nun hemen yanında Yüksek Hızlı Tren hattının geçtiği avantajlı arazide fakülte binası ve hayvan hastanesinin konuşlanması için acil bir planlama yaparak harekete geçilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı. Karadağ, fakülte eğitim-öğretim binasının temelinin atılması, binanın temeli atılıncaya kadar eğitim öğretimin önemli bir parçası olan Hayvan Hastanesinin hayata geçirilmesi, öğrencilerin barınması için KYK bünyesinde bir yurdun ilçeye kazandırılması gibi taleplere ilişkin birlikte hareket etmek istediklerini aktardı. Karadağ, ‘’Tereddüdümüz yok ama dezavantajı avantaja nasıl dönüştürürüz onun yollarını arıyoruz. Derdimiz fakültemiz ölü doğmasın. Hızlı tren istasyonun fakültemizin yanında olması bu süreçte ciddi bir avantaj. Bundan sonraki süreçte fakültemizi daha güçlü kılmak istiyoruz. Gelin yerel dinamiklerin hepsini harekete geçirelim. Sorgun'da öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarından birisi olan barınma ihtiyacı belediye başkanımızın ifadesiyle önümüzdeki günlerde KYK tarafından çözülmüş olacak. Veteriner Fakültemiz binası için de bir an önce heyet kurarak çalışmalara devam edelim. Sorgun’daki iş insanlarımız ve hayırseverlerin de destekleriyle hayvan hastanemizin temellerini atarak öğrencilerimizin stajlarını yapabileceği fiziki bir mekân kazandıralım” şeklinde konuştu. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci de, bu noktada belediye olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, ‘’Bugün Veteriner Fakültesi binasını nasıl yaptırabiliriz konusunu konuşmak üzere bir araya gedik. Bu konu bizi memnun etti. Yurtla ilgili konuyu defaten dile getirdik. Programa alındığı ve 400 yataklı yurdun ihalesinin yapılacağı bildirildi. Eğitim binasının yapılması ile ilgili bir şekilde çalışmamız gerekir. Biz Sorgun Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.