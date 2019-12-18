Hedefini seç projesi

12’inci sınıf öğrencileri ile hedefleri, deneme sınavları ve sonuçları üzerine sohbet eden Akkan, öğrencilerin belirledikleri hedefler doğrultusunda neler yapmaları gerektiği, hedeflere ulaşma düzeyi değerlendirdi. Her deneme sınavı sonucunda okul ziyaretleri ile öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, yapılacak faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunulacağını bildiren Akkan, 2019-2020 eğitim öğretim yılında başarıyı katlayarak aratacağına inandığını anlattı.