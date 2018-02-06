HEDEFE ULAŞTIK!

Vali Yurtnaç, gençlere uyuşturucu satıcılarına karşı dikkatli olmaya davet ederek, ‘Belki canınız sıkkındır, ailenizde bir probleminiz vardır, birisi gelir al şunu iç iyi gelir diyebilir. O verdiği uyuşturucu madde sizin hayatınıza mal olabilir. Tanımadığınız, güvenmediğiniz insanlardan uzak durun’ uyarısında bulundu.

Yozgat Valisi Yurtnaç, alıştırana kadar çok cüzi bir miktara, belki ücretsiz bile uyuşturucu verilebileceğini, uyuşturucuya alıştırılması sonrasında insanların hayatının, yine aynı kişiler tarafından karartılacaklarını kaydetti. Vali Yurtnaç, ‘Okul çevresinde durumundan şüphelendiğimiz kişiler varsa bunu gerekli kolluk kuvvetlerine, okul idaresine ve öğretmenlerimize bildireceğiz. Bu bir yardımlaşmadır ve bu konuda ortak çalışma yaparsak bu art niyetli insanları ortadan kaldırabiliriz. Burada hedef kitle gençlerimiz. Uyuşturucu satıcılarının hedefi olmayın’ diye konuştu.

Yozgat Valisi Yurtnaç, bağımlılığın sadece alkol, sigara uyuşturucu ile sınırlı olmadığına da dikkat çekerek, teknolojinin de bir bağımlılık olduğunu kaydetti. Yurtnaç, ‘Teknolojiyi prensipsiz bir şekilde kullanırsanız bu sizin için en büyük tehdittir. Bilgi kaynağı olarak kullanırsanız bu sizin için bir fırsattır. Bazı şeylerin bizim için fırsat mı yoksa tehdit mi olduğunu bizim onu nasıl kullandığımıza bağlıdır. Teknoloji sizi yönetmesin, siz teknolojiyi yönetin’ ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT

Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, hayatın bir yarış olduğunu, bu yarışta gayretli olan kişilerin ipi göğüslediğine vurgu yaptı. İkinci dönem öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencilerle bir araya gelen Vali Yurtnaç, ‘Gayreti olmayan ve çevresi ile iyi ilişkileri olmayanlarda bu yarışta dökülürler. Bu maksatla sizlerle zaman içerisinde birlikte olacağız. Sizlere gurup gurup kurumları ziyaret ettireceğiz. Bütün bunlar sizi hayata motive etmeye yönelik çalışmalar. Biz hiçbir zaman şunu demiyoruz, sabah başlayın akşama kadar çalışın. Yok böyle bir şey. Hayatınızı planlayacaksınız. Çalışma zamanı çalışacaksınız, eğlenme zamanı eğleneceksiniz, dinlenme zamanı dinleneceksiniz’ dedi.

Bütün bunları dengeli bir şekilde yürütmek gerektiğinin altını çizen Vali Yurtnaç, ‘Eğlenin, gezin, cep telefonu ile bilgisayar ile oynayın ama bunu dengeli yapın. Bunu dengeli yaparsanız kazanırsınız. Çalışırsanız, gayret ederseniz, sabrederseniz güzel sonuçlar alırsınız. Neden sizlerde ilerde bir vali, kaymakam, savcı, hakim olmayasınız. Bunların hepsi sizin için birer açık kapıdır’ diye konuştu.

KİŞİLİĞİNİZİ OLUŞTURUN

Yozgat’ta eğitimde kaliteyi artırmak, gençlerin kimlik ve kişiliklerini oluşturması için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Vali Yurtnaç, geçen yıl 300 kişi ile ‘Yozgat’ta eğitimin kalitesini nasıl artırırız?’ konusunu tartıştıklarını kaydetti. Bir yol haritası çıkardıklarını kaydeden Vali Yurtnaç, ‘Bir tane strateji belgesi oluşturduk. Yol haritanız olmazsa hedefe ulaşamazsınız. Gençlerimizin kimlik ve kişiliğini oluşturmasında yardımcı olacak çalışmalar yaptık. Her yıl bir fikir insanını gençlere tanıtalım istedik. Bu yılı Necip Fazıl yılı ilan ettik. Üstadın Çile ve Çöle İnen Nur kitaplarını okullarımızda okutmaya başladık. Öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek için de öğretmenlerimizin çantasında, masasının üzerinde mutlaka kitap bulundurmalarını istedik. Sizlerde mutlaka her gün kitap okuyun. Çantanızda, yatağınızın başucunda mutlaka bir kitap bulundurun’ şeklinde konuştu.