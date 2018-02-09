HEDEFE KİLİTLENDİK!

YOZGATSPOR teknik direktör Aydın Yavuz, ‘hedefe oynayan değil, hedefi belli olan bir takım’ olduklarını belirterek, ‘kötü futbol oynayabiliriz ama sonuç lehimize olduğu süre içerisinde futbol ikinci planda kalır. Önemli olan kazanmaktır, nasıl kazandığınızın önemi de pek yoktur. Yozgatspor büyük bir camiadır. Bulunduğu ligin üzerinde yer alması gerekmektedir. Bu nedenle hedefe oynayan, şampiyonluk kovalayan bir takım değil, hedefi belli olan, hedefi şampiyon olmanın da ötesinde üçüncü lige çıkmayı kafasına koymuş bir Yozgatspor olmanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz’ dedi.

Yozgatspor’un rakibini küçümsemek gibi bir lüksünün bulunmadığına da dikkat çeken teknik direktör Yavuz, kendileri için hiç puanı olmayan takım ile zirvede yer alan takım arasında bir farkın olmadığını, her maçın kendi içerisinde farklı bir öneminin bulunduğunu hatırlattı. Yavuz, ‘Şampiyon olmak istiyorsanız o zaman sahaya çıkacaksınız, mücadele edip, maçın bitiş düdüğü ile birlikte tabelada skorun sizin lehinize yazılmış olmasına bakacaksınız. Kazanacaksınız. Kazanmanın gereğini yapacaksınız. Rakibi küçümserseniz kaybedersiniz. Rakibi gözünüzde büyütürseniz, yine maça yenik başlarsınız. Bu ligde mücadele veriyoruz. Şu ana kadar hiç puanı bulunmayan takım da sizin rakibiniz, diğerleri de sizin rakibinizdir’ diye konuştu.

Rehavete kesinlikle müsamaha gösteremeyeceklerinin de altını çizen tecrübeli teknik adam Yavuz, futbolcularını sürekli rehavete kapılmamaları konusunda uyardığını, şımarmamalarını, her maçı kendi haftasında değerlendirmeleri gerektiğini öğütlediğini anlattı. Yavuz, ‘Eğer kazandığınız, kaybettiğimiz, kötü oynadığınız maçta kalırsanız, oynadığınız maça konsantre olamazsınız. Aynı şekilde daha maça çıkmadan, daha sonraki hafta oynayacağınız maçı konuşmaya başlarsanız, yine oynadığınız maçtan kafa olarak uzak kalırsınız. Önemli olan oynayacağınız maçı kazanmaktır. Hafta sonunda Arsuz Karaaağaçspor takımı ile oynayacağız. Bu maçı kazanacağız, kazanmanın gereğini yerine getireceğiz. Maçı kazandıktan sonra bu maçı unutup, daha sonraki hafta kiminle oynuyorsak o takımı yenebilmenin gereği üzerinde duracağız. Başka türlü hedefe ulaşamayız’ ifadelerini kullandı.