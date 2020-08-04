HEDEFE ADIM ADIM

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, “Bundan sonra odaklanacağımız şey Organize Sanayi Bölgelerinde iş ve istihdama olacaktır. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam bin 300 iken 3 bine çıkardık. Hedefimiz 5 bin” dedi. Oktay, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı ile video konferansla bayramlaşma programında ‘bu bayramın salgınla geçen son bayram olması’ temennisinde bulundu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerif’in yeniden ibadete açılmasının ardından ikinci bayramı yaşadıklarını ifade eden Oktay, “Ayasofya milletimizin birlik ve beraberliğinin, cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlılığının aynı zamanda milletine güveninin ve dayanışmasının sonucudur. Cumhurbaşkanımızın da mesajında belirttiği gibi Ağustos ayı zaferler ayı, inşallah aynı duruşumuzla nice zaferler gelecek” diye konuştu. Konuşmasında birlik ve beraberliği muhafaza etmenin önemine değinen Oktay, Yozgat’ın kalkınmasıyla hep birlikte Türkiye’nin kalkınmasına destek olunacağını belirterek, “Tek isteğim kendi içinizde ve tüm çevreyle birlik beraberlik içerisinde olmanız. Bunun sonucunda iş ve istihdam tabii olarak gelecek” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kongreler yaklaşıyor. Kongreler bayrak yarışıdır. Birimizin olduğu yerde başka birimize ihtiyaç hissetmeyecek şekilde güven ortamını tesis edersek başarı kaçınılmaz olacaktır. Bundan sonra odaklanacağımız şey Organize Sanayi Bölgelerinde iş ve istihdama odaklanmalıyız. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam bin 300 iken 3 bine çıkardık. Hedefimiz 5 bin. Organize Sanayi Bölgelerinde tahsisler tamam, sırada bunların yatırıma dönmesi. Yozgat, Yerköy ve Boğazlıyan’da da aynı hamleleri gerçekleştireceğiz. Civardan iş insanları şehrimize çekip ilimizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Böylece bir ailemizin ekmeğine aşına vesile olup kalkınacağız” diye konuştu. Görüşmede söz alan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, projelerin hepsinde imzası bulunan Oktay’a vatandaşlar olarak teşekkür ettiklerini belirtirken, kadın kolları da ‘Her daim desteğiniz bizi güçlü kılıyor’ vurgusu yaptı.