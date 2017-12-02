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-HEDEF YENİ YOZGAT

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi verirken, ‘Hedef yeni Yozgat’tır, bundan dönüş yok’ dedi.

-HEDEF YENİ YOZGAT

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi verirken, ‘Hedef yeni Yozgat’tır, bundan dönüş yok’ dedi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-HEDEF YENİ YOZGAT

Başkan Kazım Arslan, beraberinde Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ve Özel Kalem Müdürü Ömer Erbek ile gazetemize ziyaret gerçekleştirerek, yürütülen çalışmaların geldiği nokta hakkında bilgi verdi. Başkan Arslan, başlattıkları tüm projelerin kararlılıkla devam ettiğini, geri dönüş olmadığını vurgulayarak, “Hedefimiz yeniden şehri özüne döndürmek, şehre yeniden şehir havası vermek ve yaşanabilir yeni Yozgat’ı inşa etmektir” diye konuştu.
Başkan Arslan, Yozgat’ta hem şehrin, hem de vatandaşların ufkunu açan çalışmalar yapıldığını, bunun sonucunda ciddi eleştirilere de maruz kaldıklarını söyleyerek
“Biz her şeye rağmen şehrin iyiliğini ve geleceğini düşünerek radikal kararlar alıyoruz ve radikal adımları atıyoruz. Bizden önce cesaret edilemeyen, ‘eleştiriliriz’ diye korkulan tüm meselelerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz” dedi.
Başkan Arslan, otopark projesi ve yeni hal binası projelerinin devam ettiğini, mevsimsel ara vermeler olduğunu ifade ederek, “Yozgat Park projemizin ise sonuna geldik. Bu proje yeni bir semt inşa etme projesidir. Yozgat’ı büyütme, semtlere ayırma ve şehir merkezini rahatlatma projesidir” diyerek, projelerin genel değerlendirmesini yaptı.

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