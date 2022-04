Hedef Süper Lig

İftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Musa Saydam, Antrenör Enes Atmaca, sporcular, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Kız Hentbol Takımı olarak her zaman başarıyla anılan, özel girişimin, özel kulüplerin yanında kamunun gücünü ortaya koyan önemli bir iş yürüttüklerini ifade eden Neşeli, kamunun kulüpte, herhangi bir spor dalında da olabilir başarılı olacağını ortaya koyan önemli bir örnek olduklarını söyledi. Gelinen noktada emek ve başarı olduğunu belirten Neşeli, onları gururlandıran, Yozgat’ı en iyi şekilde temsil eden sporculara teşekkür etti. Kulüp başkanı, antrenör ve diğer alt takımdan emeği geçenlere teşekkür eden Neşeli, “Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirip bunu başarıya dökmek çok fazla rastlanan bir şey değil. Çocuklarımızın başarıları, takımımızın bugünkü gururlu yeri, bizlere yarınla ilgili yeni planlamalar yapma ve Yozgat’ımızın ismini daha iyi bir yere yazdırma görevini veriyor. Takımımız pandemiden de geçmiş olsa çok güzel başarılar yakaladı. Takım birbiriyle uyum içerisinde. Ayrıca milli takımlara çağrılan oyuncularımız, Enes beyin antrenör olarak çağrılması gerçekten bizler için gurur oldu. Bizler bundan sonrasındaki yıllar içinde planlamayı yeniden devam ettireceğiz. Bu takımın ileri gidebilmesi için elimizden gelen gayret ve çabayı kamu adına sarf edeceğiz. Gelinen noktada iyi bir yerdeyiz. 2022 - 2023 yılı içinde aynı heyecanla, aynı özveriyle bizler yine birinci ligde mücadeleye devam edeceğiz. İnanıyorum ki yeni transferlerimiz ile birlikte daha da güçleneceğiz” dedi.

‘YETENEKLİ

ÖĞRENCİLER VAR’

Sporcuların, bir spor dalında yeteneğini ortaya koymasının çocuklar için rol model açısından da önemli olduğuna değinen Neşeli, gelecek yılda sosyal sorumluluk gereği sporcuları farklı okullarda, farklı ilçelerde, Yozgat genelinde çeşitli öğrenci kitleleriyle buluşturacaklarını dile getirdi. Sporun yapılabileceği ve bunun için birilerinin mutlaka bu işi benimsemesi gerektiğine vurgu yapan Neşeli, Yozgat’ta 90 bin öğrencinin içerisinde çok yeteneklilerin olduğunu ve bu yeteneklerin keşfedilmesi durumunda çeşitli spor dallarında birçok kulüp kurulabileceğinden bahsetti. Birçok mücadelenin edilebileceği ve başarıların herkes tarafından alkışlanacağını anlatmaya ve göstermeye çalıştıklarını ifade eden Neşeli, gelinen bu noktaları sporcuların diğer çocuklara anlatacağına değindi. Kulüp Başkanı Musa Saydam’a, antrenör Enes Atmaca’ya ve sporculara emeklerinden dolayı teşekkür eden Neşeli, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Vali Ziya Polat’a, Milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef ile basın mensuplarına teşekkür etti.

‘İLİMİZİ TEMSİL ETMEK

İSTİYORUZ’

Zor bir gruba düştüklerini söyleyen Saydam, “Süper lige çıkan 3 takımında bizim gruptan çıkması söylediğimizin kanıtı. O sezonu geride bıraktık ve oradan tecrübeler edindik, yeni şeyler öğrendik. Önümüzde ki sezon için artık planlamalarımızı yapamaya başlıyoruz. Daha iddialı olup üst sıralarda yer alarak Play - off’larda kendimizi göstermek istiyoruz. İlimizi spor alanında her yerde temsil etmek ve her yerde duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğine değinen Sayda, “Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç desteğe, takviyeye ihtiyacımız olacak. Onlarla ilgili ince eleyip sık dokuyoruz ki hedefi 12’den vurabilelim ve emeğimiz boşa gitmesin” şeklinde açıklamada bulundu.

‘HER SPORCU

BİR MİLLİ SPORCU

ADAYIDIR’

Büyük kazanımlar elde edilen bir sezonu geride bıraktıklarından bahseden Atmaca, oyunların daha tecrübeli olduğunu ve kendilerini geliştirdiğini söyledi. Yeni sezona umutlu bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, amaçlarının süper lige çıkmak olduğunu ve bunu zamana yayarak yapmak istediklerini belirtti. Artık süper lige çıkmanın zamanı geldiğini vurgulayan Atmaca, hedeflerinin seneye süper lig olduğuna da vurgu yaptı. Her sporcu için bir planlama ve programlarının olduğundan bahseden Atmaca, “Hepsinin yeteneklerine yönelik çalışmalarımız mevcut. Zamanı geldiğinde kendilerini en faydalı olacak şekilde yönlendiriyoruz. Lig-1 bizim için bir araç, biz milli takımlara sporcu yetiştiriyoruz. Bunu da zaten gönderdiğimiz 9 sporcumuzla kanıtladığımızı düşünüyorum. Bu kulüp çatısı altında mücadele eden her sporcu bir milli sporcu adayıdır. Şuan 4 tane lise son sınıf öğrencimiz var. Kendileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu istiyorlar. Ona göre yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Gerekli çalışmalarımız mevcut şuanda. Ayrıca birkaç tane transfer yapmayı planlıyoruz. Bir tane kaleci transferimiz olacak” şeklinde konuştu.

Takım arkadaşlarına teşekkür eden takım kaptanı Hilal Doğan ise, “Güzel bir lig geçti. Tecrübe kazandılar. Önümüzdeki sezon daha güzel olacak. Daha başarılı olacağız ve süper lige çıkacağız” açıklamasında bulundu. •Sema Nur Koçaker - Muhammed Üstüntaş•