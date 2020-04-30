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Hedef: 250 Bin…

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda maske üretimi aralıksız devam ediyor.

30 Nisan 2020 Perşembe 01:25
Hedef: 250 Bin…

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, dünyada hızla yayılan yeni tip korona virüs ile ulusal mücadelenin başladığı ilk günden itibaren başlatılan maske üretiminin devam ettiğini, hedefin 250 bin maske olduğunu söyledi. Yazıcı, Milli Eğitim bünyesindeki atölyeler ile üretim kapasitelerinin gözden geçirilerek, acil eylem planı hazırlandığını, Halk Eğitim Merkezleri, Bilim Sanat Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde okul/kurum idarecileri, bölüm şefleri, öğretmenler, usta öğreticiler, gönüllü veliler tarafından tek kullanımlık cerrahi maskeler dezenfekte edilmiş ortamlarda üretilmeye başlanıldığını anlattı. Yazıcı, ‘’Seri üretimi gerçekleştirilen standart tek kullanımlık cerrahi maske ve yüz koruyucu siperlikli şeffaf maskeler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve kamu görevlilerine dağıtılmak üzere İl/ilçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmektedir. Ulusal mücadelede etkin rol oynayan fedakar personel ve gönüllülerimiz tarafından 140 bin 385 tek kullanımlık steril cerrahi maske ve 5 bin yüz koruyucu siperlikli şeffaf maske üretimi gerçekleştirilmiştir. Hedeflenen 250 bin maske üretimini gerçekleştirmek için bütün paydaşlarımızla eşgüdüm içerisinde üretime devam edeceğiz. Covid 19 ile mücadele kapsamında üretime destek sağlayan fedakar idareci, öğretmen, öğrenci, usta öğretici ve gönüllü velilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.

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Hedef: 250 Bin…
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