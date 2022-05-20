Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Hedef 200 bin

Yozgat’ta Kobi Expo Yozgat Fuar Firması tarafından Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı’nın 2’ncisi önceki gün ziyarete açılırken, bu sene hedef 200 bin ziyaretçiye ulaşmak.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:46
Hedef 200 bin

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve pandemi olmasına rağmen 126 firmanın katıldığı fuarı bin 487 kişi ziyaret etmişti. Bu sene fuara katılan sayı 137’ye çıkarken, ziyaretçi sayısının ise 200 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Kobi Expo Yozgat Fuar Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, geçen yıl ilk kez düzenlenen Yozgat Evlilik Hazırlıkları Yapı Mobilya Fuarına 18 imalatçı ve 108 perakende sektöründe faaliyet gösteren toplam 126 firmaya ev sahipliği yaptıklarını ve 148 bin ziyaretçinin ağırlandığını söyledi. Bu yıl düzenlenen fuarda mobilya, ev tekstili, beyaz eşya, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye, düğün organizasyon firmaları ve yapı dekorasyon firmaları olmak üzere 137 firmaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Tokat, ‘’Katılımcı firmaların 27’si imalatçı, diğer 110 firma ise perakende sektöründe olan firmalardır. Bu yıl düzenlenen fuarın 200 bin ziyaretçi ağırlaması beklenmektedir’’ dedi. 
İhsan Çelikkaya
 

Anahtar Kelimeler:
Hedef 200 Bin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat ve Köse’den ziyaret
Polat ve Köse’den ziyaret
Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi
Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi
Kadın istihdamına destek
Kadın istihdamına destek
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Konferans düzenlendi
Konferans düzenlendi
Vakıf kuruldu
Vakıf kuruldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim