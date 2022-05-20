Hedef 200 bin

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve pandemi olmasına rağmen 126 firmanın katıldığı fuarı bin 487 kişi ziyaret etmişti. Bu sene fuara katılan sayı 137’ye çıkarken, ziyaretçi sayısının ise 200 bin kişiye ulaşması bekleniyor. Kobi Expo Yozgat Fuar Firması Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, geçen yıl ilk kez düzenlenen Yozgat Evlilik Hazırlıkları Yapı Mobilya Fuarına 18 imalatçı ve 108 perakende sektöründe faaliyet gösteren toplam 126 firmaya ev sahipliği yaptıklarını ve 148 bin ziyaretçinin ağırlandığını söyledi. Bu yıl düzenlenen fuarda mobilya, ev tekstili, beyaz eşya, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye, düğün organizasyon firmaları ve yapı dekorasyon firmaları olmak üzere 137 firmaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Tokat, ‘’Katılımcı firmaların 27’si imalatçı, diğer 110 firma ise perakende sektöründe olan firmalardır. Bu yıl düzenlenen fuarın 200 bin ziyaretçi ağırlaması beklenmektedir’’ dedi.

İhsan Çelikkaya

