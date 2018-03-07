Hedef 100 kilometre

Şahbaz, kurum tarafından hazırlanan çalışma programının asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte başlayacağını bildirdi.

Şahbaz, programa göre bu sene 100 kilometre köy yolunu asfaltlayacaklarını ve köylerin kilitli parke yapım işine ağırlık verileceğini vurguladı.

Şahbaz, “Bu sene yol yapım işine ağırlık ve önem vereceğiz ve hazırladığımız programa göre çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.

Meclis Başkanı Şahbaz, ayrıca köy yollarında Jandarma ve ilgili kurumlarla tonaj ihlallerine karşı denetimlerinde devam edeceğini aktardı.