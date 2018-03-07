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Hedef 100 kilometre

YOZGAT İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, İl Özel İdaresi’nin havaların ısınmasıyla birlikte yol yapımına start vereceğini, hedefin 100 kilometre olduğunu söyledi.

Hedef 100 kilometre

YOZGAT İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, İl Özel İdaresi’nin havaların ısınmasıyla birlikte yol yapımına start vereceğini, hedefin 100 kilometre olduğunu söyledi.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Hedef 100 kilometre

Şahbaz, kurum tarafından hazırlanan çalışma programının asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte başlayacağını bildirdi.
Şahbaz, programa göre bu sene 100 kilometre köy yolunu asfaltlayacaklarını ve köylerin kilitli parke yapım işine ağırlık verileceğini vurguladı.
Şahbaz, “Bu sene yol yapım işine ağırlık ve önem vereceğiz ve hazırladığımız programa göre çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.
Meclis Başkanı Şahbaz, ayrıca köy yollarında Jandarma ve ilgili kurumlarla tonaj ihlallerine karşı denetimlerinde devam edeceğini aktardı.

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