Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100850
ALTIN
226.405
DOLAR
5.4450
STERLİN
7.1644
EURO
6.1170

Hazırlıklar tamam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün Yozgat’ta gerçekleştireceği miting öncesi partililer yoğun bir hazırlık yaptılar.

Hazırlıklar tamam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün Yozgat’ta gerçekleştireceği miting öncesi partililer yoğun bir hazırlık yaptılar.

12 Mart 2019 Salı 00:00
10 Okunma
Hazırlıklar tamam

Pazar gününden itibaren Cumhuriyet Alanını bayraklarla donatan partililer, alanı mitinge hazır hale getirdiler.
Hazırlık çalışmalarını MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir de bizzat takip etti.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan ülkücüler, daha sonra hep birlikte seçim iletişim merkezinde çay içtiler.
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için elini değil, gövdesini taşın altına koyan hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin bir kez daha Cumhuriyet Alanı’ndan Yozgatlılara sesleneceğini belirtti.
Milletvekili Sedef, “Tüm hemşerilerimizi bu büyük toyumuza, toplantımıza davet ediyoruz” dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli bugün saat 13.00’de Cumhuriyet Alanı’nda Yozgatlı vatandaşlara seslenecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TEŞViKLER ANLATILDI
TEŞViKLER ANLATILDI
Bozdağ, seçmenle buluştu
Bozdağ, seçmenle buluştu
Bulut’a Vekil desteği
Bulut’a Vekil desteği
Vali adaylarla buluştu
Vali adaylarla buluştu
Atık sular arıtılacak
Atık sular arıtılacak
Kadem’den etkinlik
Kadem’den etkinlik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim