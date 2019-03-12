Hazırlıklar tamam

Pazar gününden itibaren Cumhuriyet Alanını bayraklarla donatan partililer, alanı mitinge hazır hale getirdiler.

Hazırlık çalışmalarını MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir de bizzat takip etti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan ülkücüler, daha sonra hep birlikte seçim iletişim merkezinde çay içtiler.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için elini değil, gövdesini taşın altına koyan hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin bir kez daha Cumhuriyet Alanı’ndan Yozgatlılara sesleneceğini belirtti.

Milletvekili Sedef, “Tüm hemşerilerimizi bu büyük toyumuza, toplantımıza davet ediyoruz” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün saat 13.00’de Cumhuriyet Alanı’nda Yozgatlı vatandaşlara seslenecek.