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Hazırlıklar tamam

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, ortaokul öğrencileri arası yapılacak olan '40 Ayet 40 Hadis' Bilgi Yarışması için hazırlıklar tamamlandı.

23 Mart 2022 Çarşamba 00:34
Hazırlıklar tamam

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş tarafından grup kuraları çekildi. Yapılacak olan bilgi yarışamadı hakkında bilgi veren Yoldaş, "2 farklı grupta yarışacak okullarımız içerisinden grup birincileri finale çıkacak ve final yarışmasını kazanan okulumuzun öğrencileri 500 liralık ödülün sahibi olacaklar. 21 Nisan'da gerçekleşecek ön eleme ve 25 Nisan'da gerçekleşecek final yarışmasında tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi. 

Son Güncelleme: 22.03.2022 18:35
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