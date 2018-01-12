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Hazırlıklar sürüyor

PAZAR günü partisinin il başkanlığı kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesi şehir merkezinde hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıklar sürüyor

PAZAR günü partisinin il başkanlığı kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesi şehir merkezinde hazırlıklar sürüyor.

12 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Hazırlıklar sürüyor

Bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak olan Yozgat’ta, belediye ekipleri ve diğer birimler hazırlıklarını hızlandırdı. Bu kapsamda kaldırımlar boyanırken, temizlik ekipleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanacağı olası güzergahlarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Öte yandan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ise şehir stadyumunun ışıklandırma sistemini test ve bakıma alarak, daha önce yaşanan olası aksaklık ve sıkıntıların tekrarlanmaması için kontrollerini sıklaştırdı.

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