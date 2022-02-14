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Hazırlıklar devam ediyor

Yozgat Belediyesi’nin de ortağı olduğu Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifi, Belediye tarafından verilen satış noktasını biran önce faaliyete geçirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

14 Şubat 2022 Pazartesi 00:16
Hazırlıklar devam ediyor

Satış noktasını açılışa hazırlayan Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifi üyesi kadınları ziyaret eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse çalışmalar hakkında kadınlardan bilgi aldı. Başkan Köse, belediyelerinin de ortak olduğu, Yozgat Sürmeli Kadın Kooperatifinin hazırlıklarına devam ettiğini söyledi. Ev ekonomisine, ülke ekonomisine katkı vermek için emek veren, göz nuru ile ürünler üreten kadınları desteklemeye devam edeceklerini belirten Köse, ‘’Kısa zaman içerisinde açılacak olan ve Yozgat’a has olan ürünlerimizin hemşehrilerimize sunulacağı satış noktamızı ziyaret ettik. Başkanımıza ve kooperatif üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

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