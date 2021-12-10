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HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2022 yılında yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile ilgili hazırlıklara başlanıldı, 16 Aralık 2021 Perşembe günü internet üzerinden bilgilendirme yapılacağı açıklandı.

10 Aralık 2021 Cuma 00:56
HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılında yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) Yozgat, Sivas, Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesi genelinde koordinasyonu önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl da Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından gerçekleştirileceği bildirildi. ORAN Kalkınma Ajansı, 2022 SOGEP için hazırlık çalışmalarına başladı, 16 Aralık 2021 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapacağı, başvuruların 31 Ocak 2022 tarihine kadar kabul edileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, SOGEP 2022 programında, Kamu Kurumları, Kar Amacı Gütmeyen Kurumların başvuru sahibi olabilecekleri bildirildi. Kar Amacı Güden Kuruluşların sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilmelerinin mümkün olduğu aktarıldı. Program hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak bölgedeki paydaşlardan proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı, bütçenin hazırlanması gibi konuların Ajans ile paylaşılması istendi. Daha sonra ön başvuru aşamasında sunulan projeler arasından her bir il için seçilecek projeler için Ajansın koordinasyonunda başvuru sahibi kurumla birlikte geliştirme ve detaylandırma çalışmaları yapılacağının altı çizildi. Açıklamada, ‘’Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 31 Ocak 2022 Pazartesi tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Ajansımız tarafından 16 Aralık 2021 Perşembe günü SOGEP 2022 Programı ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir’’ denildi.

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