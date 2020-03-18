Hazırlık toplantısı yapıldı

Kaymakamlar başkanlığında yapılan toplantılara, Beleye Başkanı, İlçe Sağlık Müdürü, Hastane Başhekimi, Hastane Müdürü ve yetkililer katıldı. Toplantılarda, korona virüsüne yönelik alınacak tedbirler ve hazırlıklar tüm yönleriyle ele alındı. Vatandaşların, suya sabuna dokunmaları, 14 gün kuralına uymaları konusunda gerekli uyarıların her platformda yapılması istendi. Alınan tedbirlerin halkın sağlığı için alındığına vurgu yapılarak, vatandaşların kendilerine yardımcı olması ile yaşanılan olumsuz havanın daha çabuk ortadan kalkabileceğine dikkat çekildi.

BAKANLIKTAN GENELGE

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine genelge gönderildi. Genelgeye göre, ‘Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, alışveriş merkezi ve lokanta içindekiler dahil her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri’ geçici bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi. Sivil Toplum Kuruluşlarının genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimleri dahil, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, geçici olarak ertelendi. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de durduruldu.