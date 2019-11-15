HAZIRLANIYOR

KOP İdaresinin, TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğinde yürüttüğü ‘KOP Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi’ kapsamında, bölgedeki kaynaklar yerinde tespit edilip, envanter hazırlandı. KOP Bölgesindeki jeotermal kaynakların bölge ekonomisine ve kalkınmasına katkısının artırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, turizmden tarıma, endüstriyel kullanımlardan enerji alanına kadar mevcut ve olası uygulamalar değerlendiriliyor. Proje kapsamında hali hazır durum analizleri, saha araştırmaları, uzman görüşmeleri, yapılacak teknik analizler sonucunda bölgedeki kaynaklar ile ilgili katma değerli kullanım önerilerini içeren raporlama çalışmaları yapılacağı bildirildi. KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, proje kapsamında ilk olarak bölge genelindeki mevcut jeotermal kaynaklarının envanterinin çıkarıldığını söyledi. Bostancı, “Yerinde yapılan tespitlerle bölgenin en güncel jeotermal kaynak verisi oluşturuldu. İlgili kurumlardan alına jeotermal kuyu yeri bilgililerine göre bölgemizde 256 adet kuyu bulunmakta. Ancak 110 tanesi yerinde tespit edilebilmiş ve bunların da sadece 66’sının faal olarak çalıştığı saptanmıştır. Su kuyularında yapılan analizlerin ardından Temmuz ayı içerisinde bölge illerinde Odak Grup toplantıları gerçekleştirildi ve analiz sonuçlarıyla elde edilen ilk bulgular burada katılımcılarda paylaşıldı. Bu veriler ışığında sektör uzmanı danışman hocalarımız ile detay analiz çalışmaları yürütülmüş olup bölgemiz için mevcut durum ve gelecek planlaması için yol haritası çıkarılma faaliyetleri yürütülmüştür’’ dedi.

Bostancı, projenin sonraki aşamasında mevcut jeotermal kaynakların, istihdamı da teşvik edecek şekilde, bölgesel kalkınmada daha etkin bir rol alması için nasıl kullanılması gerektiğinin belirleneceği çalışmaların yapılacağına dikkat çekti. Bostancı, bu doğrultuda jeotermal kaynaklara yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar içinde önemli bir yatırım rehberi hazırlanacağını anlattı.

ZENGİN KAYNAK VAR

Yozgat’ın jeotermal enerji açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çekilerek, tarih ve kültür kenti olan Yozgat’ın şifalı termal suları ile termal turizmi ve enerji yönünden de iddialı olduğuna vurgu yapıldı. Yozgat’ın termal enerji kaynaklarından yeterince yararlanılamadığına da vurgu yapılarak, Yozgat merkez Çatak Boğazı ile Sorgun, Sarıkaya, Saraykent, Yerköy ve Boğazlıyan ilçelerinin jeotermal enerji yataklarının aktif oldukları bildirildi. Aydıncık ilçesinin Toroman Köyü, Çekerek ilçesinin Bayırhöyük ve Gönülyurdu Köyleri, Çayıralan ilçesinin Söbeçimen ve Bağlar Mevkii, Kadışehri ilçesinin Hamampınarı, Şefaatli ilçesinin Armağan Köyü, Yenifakılı ilçesinde de ruhsatları alınmış jeotermal alanların bulunduğu hatırlatıldı. Akdağmadeni ilçesinin Karadikmen mevkiinde sıcaklığı 380 derece saniyede 0.3 litre debili kendiliğinden yeryüzüne çıkan jeotermal su kaynağının mevcut olduğu açıklandı.

