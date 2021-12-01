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HAZIRIZ!

Yozgat’ta beklenilen yağışların bir türlü düşmemesine karşın, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler kış hazırlıklarını tamamladı. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında yağacak kar ve yaşanılacak buzlanmaya karşı alınan tedbirler gözden geçirildi, kurumlar ‘kışa hazırız’ mesajı verdi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 00:19
HAZIRIZ!

Yozgat’ta kar yağışlarının bu yıl gecikmesine karşın yerel yönetimler, karayolları ve il özel idaresi ile sağlık kuruluşları kış için hazırlıklarını tamamladı. Yozgat’ta kar ve buzlanmaya karşı alınan önlemler Yozgat Valisi Ziya Polat Başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Yozgat valisi Ziya Polat, ‘’Tüm kurumlarımızla kışa hazırız, gerekli tedbirleri aldık. Herhangi bir sorunumuz yok. Afet ve felaket olmadan bereketli bir kış mevsimi geçirmemizi temenni ediyorum’’ dedi.  Polat, İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin’den hamile kadınların listesinin yapılarak doğumlarına 10 gün kala meteoroloji bilgilerine bakılarak hastanelerde misafir edilmesini istedi. Polat, içerisinde sorumlu kurumların acil durumlarda ulaşılması gerekilen irtibat numaralarının olduğu bir kitapçık çıkartıp kurumlara ve vatandaşlara dağıtacaklarını bildirdi. Polat, ‘’Afet olmadan, bol kar yağışlı, karın da 3 ay toprak üzerinde kalarak toprağın suya doyduğu, barajlarımızın dolduğu bereketli bir kış geçirmeyi diliyorum’’ diye konuştu. Yozgat Belediyesinin karla ve buzla mücadele konusunda hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’İç Anadolu Bölgesinde olan kuraklık bizi de olumsuz derecede etkiledi. Yozgat Belediyesi olarak içme suyunda hiçbir sıkıntımız yok. Tarım için barajlarımızın dolması gerekiyor. Bu yüzden kar yağması gerekiyor. Kırılmış kaya tuzu diye tarif ettiğimiz malzemeden 4 bin ton aldık. Kaldırımlar için 10 ton solüsyonumuz var. Belediye olarak 3 ayrı grup kurduk. Kar yağmasını özledik. İnşallah kar yağarda bize de temizlemek düşer diyoruz’’ diye konuştu. Toplantıda ilgili kurum temsilcileri karla mücadele ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılan hazırlıklarla alakalı sunum yaptı. Bugün itibariyle zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığı hatırlatılarak, ‘’Daha güvenli bir sürüş için lütfen kış lastiklerimizi taktırmayı ihmal etmeyelim. Sizde araçlarınızda kış lastiği kullanın, sevdiklerinize güvenle ulaşın’’ uyarısı yapıldı. Yozgat İl Özel İdaresinin 16 milyon 425 bin liralık değerinde iş makineleriyle makina parkını genişlettiği, bu kış tüm köy yollarında kar ve buzlanmaya karşı gerekli mücadelenin aksatılmadan zamanında yapılacağı ifade edildi. Toplantıya, Kaymakamlar, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları Şefliği, Meteoroloji Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere diğer kurum müdürleri katıldı. Kış aylarında il genelinde yaşanılabilecek kazaların veya meydana gelebilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler görüşüldü. Karayolları 65. Şube Şefliği de kış hazırlıklarını tamamlayıp, alının tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu. Ekiplerin kışa hazır olduğunu belirtilerek, sürücülerinde tedbirli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğinin altı çizildi. •Sümeyye İlhan•

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