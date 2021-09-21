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Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 22 Eylül 2021 valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

21 Eylül 2021 Salı 00:04
Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 22 Eylül 2021 valör tarihli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak. Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler, yarın saat 14.00'e kadar, bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek. İhraç edilecek kira sertifikası, 1820 gün vadeli olacak ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 8,40 olarak gerçekleşecek. Kira ödemeleri 23 Mart 2022, 21 Eylül 2022, 22 Mart 2023, 20 Eylül 2023, 20 Mart 2024, 18 Eylül 2024, 19 Mart 2025, 17 Eylül 2025, 18 Mart 2026, son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 16 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek. (aa)

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