Hayvanseverler toplandı

Hayvanseverler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır’ demesi üzerine ülkenin dört bir yanından sahipsiz, küpeli, aşılı, kayıtlı köpeklerin de toplandığı, pek çoğunun öldürüldüğü ya da ölüme terk edildiği söylenerek, ‘’Hayvanların yeri doğadır. Hayvanların barınaklara kapatılmasını, kısırlaştırılmasını ve ölüme terk edilmelerini istemiyoruz. Hayvanları kafeslere atmayın’’ denildi. Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasını okuyan hayvanseverlerden Ülkü Tanış, Yozgat Valisi’nin barınağa giderek, gezmesini ve incelemesini istedi. Yozgat Valisi’nin hayvanların ne şartlarda olduğunu görmesini gerektiğini dile getiren Tanış, ‘’Barınakların çatısı bile akıyor’’ dedi. Hayvanseverlerden Alaattin Uyar ise hayvanlara şırıngalarla kimyasalların verildiğini ve üzerlerine asit dökülerek yakıldığını iddia etti. •Sümeyye İlhan•