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Hayvanseverler toplandı

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan hayvanseverler, Türkiye Barolar Birliği’nin ‘Hayvanların yaşam alanları barınaklar değil, doğadır’ diyerek yaptığı basın açıklamasını okuyup, hayvanların barınaklara götürülmesine tepki gösterdi.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:54
Hayvanseverler toplandı

Hayvanseverler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır’ demesi üzerine ülkenin dört bir yanından sahipsiz, küpeli, aşılı, kayıtlı köpeklerin de toplandığı, pek çoğunun öldürüldüğü ya da ölüme terk edildiği söylenerek, ‘’Hayvanların yeri doğadır. Hayvanların barınaklara kapatılmasını, kısırlaştırılmasını ve ölüme terk edilmelerini istemiyoruz. Hayvanları kafeslere atmayın’’ denildi. Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasını okuyan hayvanseverlerden Ülkü Tanış, Yozgat Valisi’nin barınağa giderek, gezmesini ve incelemesini istedi. Yozgat Valisi’nin hayvanların ne şartlarda olduğunu görmesini gerektiğini dile getiren Tanış, ‘’Barınakların çatısı bile akıyor’’ dedi. Hayvanseverlerden Alaattin Uyar ise hayvanlara şırıngalarla kimyasalların verildiğini ve üzerlerine asit dökülerek yakıldığını iddia etti.  •Sümeyye İlhan•

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