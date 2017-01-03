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Hayvansever zabıta!

03 Ocak 2017 Salı 04:40
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Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çetin kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Hayvansever zabıta!
Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri Topçu Köyü koruluğu mevkiine yaban hayvanlarının yiyebileceği yiyecekler bırakarak hayvanları unutmadı.
Zabıta Müdürü Musa Baran önderliğinde, belediye zabıta ekipleri, koruluk ve ormanlık alanlara yaban hayvanlarının yiyebileceği yiyecekler bıraktı.
Özellikle kar birikintisinin yoğun olduğu korulara çok sayıda yem döken ve istifleyen zabıta ekipleri, bu şekilde aç kalan yaban hayvanlarının şehir merkezi veya yakın köylere inmelerini de engellediklerini söyledi.
Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, zabıta ekibi olarak her sene belirli mevkilere yem bıraktıklarını söyledi.
Kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelere yem ve yiyecek bıraktıklarını belirten Baran,

“Bu seferde Topçu köyü koruluğu olarak ifade edilen koruluk alana yiyecek bıraktık. Yiyecek bıraktıktan sonra arkadaşlarımız bölgeyi kontrol ettiğinde hepsinin tüketilmiş olduğunu gözlemliyorlar. Yani yaban hayvanları bu yiyecekleri kısa sürede tüketiyor. Bizde belli bir süre sonra iklime göre onlara yeniden yiyecek takviyesi yapıyoruz” dedi.

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