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Hayvanlarını unutmadı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri ile gençlik liderleri kirazlı göleti civarında doğaya yem bıraktılar.

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:23
Hayvanlarını unutmadı

 Kış aylarında doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmayan Yozgat Gençlik Merkezi, doğaya yem ve ekmek bırakarak yaban hayvanlarının beslenmesine destek oldu. 

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